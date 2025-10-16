Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:17, 16 октября 2025Силовые структуры

Оглашен приговор бандиту за вооруженное нападение на полицейских

Суд дал 16 лет колонии бандиту Эльсанову за посягательство на полицейских Чечни
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Южный окружной военный суд огласил приговор участнику банды Усману Эльсанову за вооруженное нападение на полицейских в Чечне и гражданина Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, расправе и незаконном обороте огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Суд установил, что Эльсанов в 2003 году вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. В июле 2004 года они встретились в лесу у чеченского села Ники-Хита с другими членами группировки и договорились совершить вооруженное нападение на село Автуры. Вечером 12 июля вооруженные автоматами боевики напали на здание, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, и обстреляли, а затем подожгли строение и припаркованные рядом автомобили.

Впоследствии Эльсанов уехал из России. В январе 2023 года он распивал спиртное с белорусским знакомым в Гомеле. Они поругались во время застолья, и Эльсанов нанес собутыльнику ножевые ранения, от которых тот не выжил.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году, к 17 и 14 годам заключения соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости