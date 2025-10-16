Оглашен приговор бандиту за вооруженное нападение на полицейских

Суд дал 16 лет колонии бандиту Эльсанову за посягательство на полицейских Чечни

Южный окружной военный суд огласил приговор участнику банды Усману Эльсанову за вооруженное нападение на полицейских в Чечне и гражданина Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, расправе и незаконном обороте огнестрельного оружия. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Суд установил, что Эльсанов в 2003 году вступил в вооруженную банду под руководством Абдулвадудова. В июле 2004 года они встретились в лесу у чеченского села Ники-Хита с другими членами группировки и договорились совершить вооруженное нападение на село Автуры. Вечером 12 июля вооруженные автоматами боевики напали на здание, в котором находились сотрудники правоохранительных органов, и обстреляли, а затем подожгли строение и припаркованные рядом автомобили.

Впоследствии Эльсанов уехал из России. В январе 2023 года он распивал спиртное с белорусским знакомым в Гомеле. Они поругались во время застолья, и Эльсанов нанес собутыльнику ножевые ранения, от которых тот не выжил.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на псковских десантников в 2000 году, к 17 и 14 годам заключения соответственно.