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10:05, 30 июля 2025Силовые структуры

Напавшим на российских десантников бандитам оглашен приговор

Суд дал до 17 лет двоим из банды Басаева за нападение на псковских десантников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд огласил приговор двоим участникам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшим в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Жители Кабардино-Балкарской Республики Асланбек Казанчев и Анзор Батыров признаны виновными в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. Им назначено наказание в виде 17 и 14 лет заключения соответственно в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года они с другими бандитами напали на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горах у села Улус-Керт в Чечне. Боестолкновение продлилось до утра 1 марта 2000 года, головы сложили 84 десантника.

Ранее этот же суд вынес приговор Тахиру Бегельдиеву и Вахиту Хамзатханову из банды Басаева и Хаттаба, они осуждены на 21 и 24 года колонии строгого режима за нападение на российских военных в Чечне.

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