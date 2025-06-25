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18:14, 25 июня 2025Силовые структуры

Напавшим на российских военных в Чечне членам банды Басаева вынесли суровый приговор

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор напавшим на военных членам банды Басаева
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участников банды Басаева и Хаттаба к 21 и 24 годам колонии строгого режима по делу о нападении на российских военных в Чечне. Об этом этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что в сентябре 1999 года Тахир Бегельдиев и Вахит Хамзатханов вступили в состав банды и прошли обучение. 4 октября того же года они вместе с другими боевиками устроили засаду на военнослужащих в станице Червленной Шелковского района. Вооруженные автоматами, пулеметами, гранатометами и взрывными устройствами, злоумышленники атаковали военных. В результате нападения не выжили 15 человек, остальные получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

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