Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:09, 21 июня 2024Силовые структуры

Следователи установили личности 131 боевика из банды Басаева

СК РФ установил личности 131 боевика, причастных к нападению на Ингушетию

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Боевики атаковали правоохранителей, военных и гражданское население республики в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Жертвами стали 78 человек, 113 получили ранения. Злоумышленники похитили большое количество оружия и нанесли ущерб имуществу.

Следователи выяснили, что Басаев сформировал отряд для нападения численностью до 300 человек из Чеченской, Кабардино-Балкарской республик, Ингушетии и других регионов России, а также из иностранных наемников.

Материалы по теме:
«У него были коварные враги» 20 лет назад взорвали Ахмата Кадырова. Кто стоял за терактом на стадионе в Грозном?
«У него были коварные враги»20 лет назад взорвали Ахмата Кадырова. Кто стоял за терактом на стадионе в Грозном?
8 мая 2024
«Добро пожаловать в ад» Басаев устроил самые кровавые теракты в истории России. Почему его годами не могли поймать?
«Добро пожаловать в ад»Басаев устроил самые кровавые теракты в истории России. Почему его годами не могли поймать?
26 октября 2020

Банда напала на здания полиции в Карабулаке, Назрани, а также на воинскую часть в Сунженском районе и посты ДПС между Карабулако и селом Яндаре. На дорожных развязках и на подъездах к городам боевики попытались не пропустить силы федерального реагирования.

Под видом сотрудников правоохранительных органов и военных они останавливали машины и проверяли документы. Преступники расправлялись с теми, кто показывал им служебные удостоверения, похищали их оружие.

В рамках расследования Следственный комитет установил причастность 131 лица, из них 68 осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено, поскольку они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. 11 человек объявлены в розыск. Скрывшихся участников нападения продолжают устанавливать.

Ранее сообщалось, что следователи спустя 19 лет установили личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?» Путин обратился к Западу с предупреждением из-за Украины

      Зеленскому пожаловались на захват госохраны его телохранителем

      В Грузии обещали избежать украинизации страны

      В Германии оценили ущерб для экономики от антироссийских санкций

      Следователи установили личности 131 боевика из банды Басаева

      Популярную певицу заметили в оголяющем тело платье

      В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров

      Российский актер погиб в зоне СВО

      Популярная порномодель перестала снимать откровенные видео и покрестилась

      «Феномен среди мемов». Скромный физик 15 лет назад снялся в пародийном клипе про Виталю и прославился. Что с ним сейчас?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше