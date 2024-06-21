Следователи установили личности 131 боевика из банды Басаева

СК РФ установил личности 131 боевика, причастных к нападению на Ингушетию

Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Боевики атаковали правоохранителей, военных и гражданское население республики в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Жертвами стали 78 человек, 113 получили ранения. Злоумышленники похитили большое количество оружия и нанесли ущерб имуществу.

Следователи выяснили, что Басаев сформировал отряд для нападения численностью до 300 человек из Чеченской, Кабардино-Балкарской республик, Ингушетии и других регионов России, а также из иностранных наемников.

Банда напала на здания полиции в Карабулаке, Назрани, а также на воинскую часть в Сунженском районе и посты ДПС между Карабулако и селом Яндаре. На дорожных развязках и на подъездах к городам боевики попытались не пропустить силы федерального реагирования.

Под видом сотрудников правоохранительных органов и военных они останавливали машины и проверяли документы. Преступники расправлялись с теми, кто показывал им служебные удостоверения, похищали их оружие.

В рамках расследования Следственный комитет установил причастность 131 лица, из них 68 осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, вплоть до пожизненного. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено, поскольку они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. 11 человек объявлены в розыск. Скрывшихся участников нападения продолжают устанавливать.

Ранее сообщалось, что следователи спустя 19 лет установили личность неопознанного террориста, участвовавшего в захвате школы в Беслане в 2004 году, им оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

