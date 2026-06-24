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15:43, 24 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Задумку США выкупить часть «Северных потоков» оценили

Экономист Никитин: Планы США выкупить «Северные потоки» сложно реализуемы
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости

Планы США выкупить европейскую часть «Северных потоков», чтобы перепродавать российский газ в Европу, сопряжены с серьезными юридическими, политическими и техническими барьерами, считает руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер «5Д Консалтинг» Михаил Никитин. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что превращение этой идеи в работающий коммерческий проект — задача со многими неизвестными.

«В этой конструкции потенциально выигрывают в первую очередь США — они получают инструмент влияния на энергетический рынок Европы и возможность зарабатывать на посредничестве. Для Европы выгода неочевидна: контроль над инфраструктурой из-за рубежа может нести риски для энергетической безопасности, а наценка при перепродаже, скорее всего, отразится на ценах для потребителей. Для России же такой сценарий невыгоден: он означает потерю прямого контроля над ключевым маршрутом поставок», — пояснил Никитин.

По его словам, отдельные сигналы готовности США выкупить европейскую часть «Северных потоков» действительно есть: американский инвестор Стивен Линч ранее публично заявлял о желании выкупить Nord Stream 2 AG и даже получал для этого лицензию от OFAC.

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Однако специалист предупредил, что существуют серьезные барьеры. Юридически и политически сложно представить, что европейские акционеры массово и добровольно отдадут свои доли по бросовой цене. Даже если США получат контроль над инфраструктурой, встанет вопрос загрузки: нужны долгосрочные контракты на прокачку российского газа, а политическая воля к этому в Европейском союзе (ЕС) сейчас неоднозначна. Кроме того, восстановление поврежденных ниток — задача не на один год, уточнил экономист.

Никитин также отметил, что схема с перепродажей российского газа может вступать в противоречие с интересами самих США, которые активно продвигают в ЕС собственный сжиженный природный газ (СПГ). Даже при самом оптимистичном сценарии — согласие всех сторон, быстрое восстановление, наличие контрактов — речь идет о нескольких годах. Нужно время на переговоры, урегулирование юридических вопросов и получение разрешений в ЕС и США, заключил Никитин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США хотели бы выкупить европейскую часть трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По его словам, эта сделка нужна американцам, чтобы впоследствии перепродавать европейцам российский газ.

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