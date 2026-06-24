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14:06, 24 июня 2026Экономика

Лавров рассказал о видах США на «Северные потоки»

Лавров: США хотят перепродавать российский газ через «Северные потоки»
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

США хотели бы выкупить европейскую часть трубопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По его словам, эта сделка нужна американцам, чтобы впоследствии перепродавать европейцам российский газ.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил, что для возобновления поставок российского газа в Германию по трубопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2» нужна соответствующая воля местного руководства. Однако таких сигналов Москва от Берлина пока не получала. Глава государства подчеркнул, что для начала экспорта газа по этим веткам «достаточно только нажать кнопку».

Депутат бундестага Штеффен Котре назвал полным безумием возможную продажу взорванного газопровода «Северный поток-2» американским инвесторам.

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