Депутат Бундестага назвал безумием возможную продажу «Северного потока-2» инвестору из США

Депутат Бундестага Котре: Продать «Северный поток-2» инвестору из США — безумие

Возможная продажа взорванного газопровода «Северный поток-2» американскому инвестору Стивену Линчу — это «полное безумие». Об этом заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, сообщает в субботу, 15 ноября РБК.

«Полное безумие. Это признак иррациональной политики... Германия и Россия могли бы восстановить проект без проблем. Однако они [власти ФРГ] хотят просто пригласить иностранца, потому что не хотят ничего сами делать», — считает Котре.

На вопрос, ведутся ли переговоры по этому поводу между властями ФРГ и американскими компаниями, политик ответил, что не располагает подобной информацией.

Стивен Линч — основатель инвестиционной компании Monte Valle Partners, которая занимается проблемными активами. Ранее он подавал заявку в Минфин США , чтобы получить разрешение на ведение переговоров о приобретении «Северного потока-2» — оно необходимо для сделки с подсанкционными лицами. По словам инвестора, он убеждал американских чиновников в том, что трубопровод «может стать геополитическим инструментом для сближения России с Западом».