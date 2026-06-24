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15:45, 24 июня 2026Мир

Стало известно о применении секретного оружия США против Ирана

Кнутов: США используют секретное лазерное оружие для борьбы с иранскими БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Соединенные Штаты уже используют секретное лазерное оружие не только на испытательных полигонах, но и в действующих конфликтах, к примеру, с Ираном. Об этом в беседе с aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, американские военные активно развивают технологии направленной энергии и применяют их для борьбы с иранскими беспилотниками. Эксперт отметил, что часть кораблей ВМС США уже оснащена боевыми лазерными установками.

«Боевые лазеры стоят у них на кораблях, девять эсминцев вооружены лазерами, это Hermes и Orion. Один мощностью 60 кВт ослепляет дроны, второй — 100-120 кВт, он просто сжигает дроны», — рассказал он.

Согласно данным Кнутова, сейчас два корабля с подобным вооружением находятся на Ближнем Востоке и участвуют в обеспечении безопасности американских сил в регионе, включая авианосные группы.

Эксперт также напомнил, что США ведут работу над лазерным оружием уже много лет. По его словам, подобные системы ранее использовались против метеорологических зондов, а сейчас разработки продолжаются сразу по нескольким направлениям.

«Они разрабатывают лазер, который, по их ожиданиям, сможет поражать боеголовки в космосе. Но это 1 ГВт. В свое время им удалось создать лазеры мощностью 300 кВт. Поэтому развитие лазерной техники и электромагнитных пушек является приоритетом во всем мире», — заключил он.

Ранее портал Axios сообщил, что руководство Пентагона впервые лично посетило демонстрацию лазерного и микроволнового оружия. В испытаниях в Нью-Мексико участвовала мобильная система направленной энергии LOCUST мощностью 20 кВт, разработанная компанией AeroVironment.

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