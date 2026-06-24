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06:29, 24 июня 2026Наука и техника

США впервые на высшем уровне протестировали лазерное оружие

Axios: Руководство Пентагона впервые в истории наблюдало за испытаниями лазерного оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: John Williams / U.S. Navy / Reuters

Руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за испытаниями лазерного оружия. Об этом сообщает портал Axios.

«Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», — указано в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытания была протестирована мобильная система направленной энергии мощностью 20 кВт LOCUST от компании AeroVironment. Такое оружие, пока не получившее широкого распространения, рассматривается как относительно дешевое средство борьбы с дронами.

Ранее Пентагон захотел доверить поиск беспилотников врага искусственному интеллекту (ИИ). Утверждается, что ведомство ищет решение для повышения эффективности борьбы с дронами.

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