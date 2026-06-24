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15:36, 24 июня 2026Наука и техника

Российский «Диспетчер» обнаружит FPV-дроны

«Известия»: В России разработали детектор FPV-дронов «Диспетчер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская компания «Аналогов Нет» разработала детектор «Диспетчер» для обнаружения FPV-дронов противника. Аппарат может перехватывать изображение с бортовых камер беспилотника, пишут «Известия».

Система «Диспетчер» состоит из пульта, антенны и станции управления с двумя дисплеями. На один из них выводят все обнаруженные аналоговые видеосигналы. Оператор может выбрать нужный, чтобы получить видеопоток с аппарата противника. Также «Диспетчер» может находить стационарные видеокамеры, которые устанавливают для отслеживания ситуации на земле.

По словам разработчиков, систему можно использовать без специальной подготовки. Кроме того, «Диспетчер» способен работать в автоматическом режиме. В этом случае аппарат выводит на экран изображение от самого мощного источника. Встроенный аккумулятор обеспечивает 8-12 часов автономной работы.

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Детектор выпускают в носимом и стационарном исполнении. Дальность действия «Диспетчера» зависит от погоды и рельефа. Представитель «Аналогов Нет» отметил, что изделие фиксировало цели на дальности около 40 километров. По его словам, детектор уже используют в зоне СВО.

Ранее в июне представитель предприятия «НПП» сообщил, что в зоне СВО появились детекторы, которые могут обнаруживать украинские дроны-камикадзе Hornet.

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