Журналиста российского агентства избили палками в Судане

Корреспондента агентства Sputnik Махаммада аль Фатиха избили дубинками в столице Судана Хартуме во время освещения ситуации в стране, где в апреле произошел военный переворот, передает РИА Новости.

По словам журналиста, нападение совершила военная полиция, которая является частью сил быстрого реагирования. Его избили во время освещения ситуации в столице и работ по уборке баррикад и барьеров на мосту Нимр.

Материалы по теме Черная заря Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли При Каддафи такого не было Рабство, террор и лагеря смерти. Новый диктатор наводит порядок в Ливии

Он отметил, что один из солдат с силой выхватил у него из рук мобильный телефон, бросил на землю и сломал. При этом группа из пяти военных ударила его палками по голове и телу. Корреспондент объяснил, что военные проигнорировали его заявление о том, что он журналист, который выполняет задание редакции.

В середине апреля армия Судана совершила в стране переворот после протестов, длившихся четыре месяца. Демонстранты требовали отставки действующего президента, который был у власти 30 лет. Участники акций протеста обращались к военным с просьбой сместить Омара аль-Башира.

В стране были арестованы более 200 представителей бывших властей Судана, в том числе функционеры бывшей правящей партии «Национальный конгресс». Бывший президент Омар аль-Башир после свержения находился в своей резиденции, а затем был переведен в тюрьму строгого режима Кобар в Хартуме.

В июле 2017 года корреспондентка арабской редакции агентства Sputnik Сара Нуреддин и сопровождавший ее военный попали под обстрел на западе иракского города Мосул.

Агентство Sputnik основано в 2014 году международным информационным агентством «Россия сегодня». Головной офис находится в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!