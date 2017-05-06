СМИ узнали об отказе агентству Sputnik в аккредитации при Конгрессе США

Российскому международному новостному агентству Sputnik отказано в аккредитации при Конгрессе США, чиновники не стали оформлять для журналистов постоянный пропуск в здание Капитолия. Об этом сообщила газета Politico в пятницу, 5 мая.

По информации издания, в связи с решением чиновников пресс-галереи Конгресса, сотрудники Sputnik не смогут посетить и ряд слушаний в Палате представителей и Сенате. Politico отмечает, что в агентстве ситуацию пока не комментировали, но корреспондент Sputnik в Белом доме Эндрю Файнберг (Andrew Feinberg) написал на своей странице в Facebook, что столкнулся с «самой абсурдной ситуацией за десять лет работы в качестве журналиста в Вашингтоне».

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Директор пресс-галереи Конгресса США Джастин Уилсон (Justin Wilson) объяснил отказ правилами, согласно которым аккредитацию не могут получить СМИ, получающие государственное финансирование. В то же время, по его словам, Sputnik вправе оспорить данное решение.

5 мая стало известно, что Sputnik подаст в суд в ответ на обвинения штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. В заявлении Sputnik отмечается, что штаб Макрона обвинил агентство в распространении информации о наличии у кандидата офшорного счета на Багамах. Представители Эммануэля Макрона заявляли, что Sputnik и Russia Today публикуют фальшивые новости.

Sputnik — новостное агентство, основанное международным информационным агентством «Россия сегодня». Его головной офис находится в Москве. Агентство освещает новости мировой политики и экономики и ориентировано на зарубежную аудиторию, публикуя материалы более чем 30 языках.

