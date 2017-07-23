Журналистка агентства Sputnik попала под обстрел в Мосуле

Корреспондент арабской редакции агентства Sputnik Сара Нуреддин и сопровождавший ее военный попали под обстрел на западе иракского города Мосул. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает РИА Новости.

«Солдат получил пять пулевых ранений в ногу, спину и лишился пальца. Я получила только ссадины и ушибы по всему телу, пока бежала в безопасное место внизу школы», — рассказала Нуреддин.

По ее словам, стреляли из винтовки типа М16 из здания начальной школы Ат-Тахира в старой части Мосула. Огонь открыли во время съемок репортажа о том, как обезвреживают мины в жилом районе Аль-Майдан рядом с главной мечетью Ан-Нури.

Журналистке удалось связаться с иракскими военными, и ее забрали с места инцидента. Раненого увезли в госпиталь.

9 июля премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России). Операция, в которой были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования, отряды курдского ополчения и Вооруженные силы Ирака, началась в октябре прошлого года. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной коалиции во главе с США.