Вице-президент Ирака назвал освобождение Мосула заслугой военных страны

Победа над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Мосуле — это достижение не США, а иракской армии и народного ополчения. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.

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«Они [США] говорят, и я сожалею по этому поводу и отвергаю это, что эта победа [в Мосуле] — их достижение, что эту войну вели они, но на самом деле это победа иракской армии. Да, они поддержали нас авиацией, но основная заслуга принадлежит иракскому солдату, народному ополчению, авиации ВС Ирака», — сказал вице-президент республики.

Ранее 21 июля аль-Малики сообщил, что потери вооруженных сил и полиции Ирака при взятии Мосула составили около 20 тысяч погибших и раненых. По его словам, штурмующие старались не разрушить город больше, чем было необходимо, все исходили из того, что битва может затянуться — в итоге она длилась 9 месяцев. «Можно было окружить город, но проблема была в том, что жители его пострадали бы от голода», — добавил аль-Малики.

Операция по освобождению Мосула от боевиков ИГ началась в октябре прошлого года. В ней были задействованы армейский спецназ, федеральная полиция, силы быстрого реагирования, отряды курдского ополчения и Вооруженные силы Ирака. Поддержку с воздуха оказывала авиация международной коалиции во главе с США. Официально об освобождении города было объявлено 9 июля.

