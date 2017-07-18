В Мосуле задержали женщин-боевиков из России

В ходе зачистки иракского Мосула от последних боевиков террористической группировки «Исламское государство» задержали 20 джихадисток. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации Die Welt, среди них — пять сторонниц ИГ, в том числе девушка-подросток, которые приехали в Ирак из Германии, а также выходцы из России, Ливии, Турции, Сирии, Канады и кавказского региона.

Подозреваемых задержали на прошлой неделе. Все они прятались в тоннеле в старом городе. Предположительно, у женщин было оружие, в частности, пояса смертников.

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10 июля премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об освобождении Мосула от террористов. Этот крупный город на севере Ирака, расположенный на реке Тигр, был захвачен боевиками запрещенного в России ИГ в июне 2014 года. Наземная операция по возвращению контроля над Мосулом началась в октябре 2016 года. Силы международной коалиции во главе с США оказывали иракской армии поддержку.

В апреле 2017-го президент России Владимир Путин говорил, что в Сирии воюет более четырех тысяч выходцев из России.