Бывший нападающий сборной России избил журналиста

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер сообщил, что на него после эфира напал бывший нападающий сборной России и тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков. Об этом во вторник, 17 июля, журналист рассказал в Facebook.

Инцидент произошел возле студии «Матч ТВ», куда Рабинера и Кирьякова пригласили в качестве гостей. Бывший форвард должен был сменить журналиста в эфире.

«Спускаюсь из студии вниз, там стоит Кирьяков. Видит меня, спрашивает: "Ты мне ничего не хочешь сказать?" Я понимаю, о чем речь, и говорю: "Ничего. Все правильно я тогда написал". И тут он бьет меня по лицу», — заявил обозреватель. Он пояснил, что весной 2017-го года опубликовал материал о работе и поведении бывшего тренера тульского «Арсенала», в котором раскритиковал его.

Рабинер добавил, что не собирается обращаться в полицию.

«Спорт-Экспресс» заявил, что теперь Кирьяков для издания — персона нон-грата. «Футболиста, тренера и эксперта Кирьякова для нашей редакции больше не существует. По крайней мере, до тех пор, пока не будут принесены публичные извинения обозревателю», — заявили коллеги и руководители Рабинера.

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