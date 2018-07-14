Украинский тренер отказался смотреть игры сборной России и раскритиковал ее

Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о впечатлениях от чемпионата мира в России и игре российской национальной команды. Интервью 67-летнего специалиста опубликовано на портале Tribuna.

Маркевич признался, что смотрит матчи чемпионата мира-2018 из профессионального интереса. «Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть», — заключил Маркевич.

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Сборная России пробилась в 1/4 финала турнира. Попасть в полуфинал команде Станислава Черчесова не позволило поражение от сборной Хорватии в серии послематчевых пенальти (3:4). Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

Согласно официальной статистике Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России является лучшей на турнире по игре в обороне. За пять матчей мундиаля российские футболисты совершили 259 оборонительных действий: отборов, выносов и сейвов.

Финал чемпионата мира между Хорватией и Францией пройдет 15 июля. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.

Сборная Украина не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира. Команда заняла третье место в квалификации, пустив вперед сборные Исландии и Хорватии.

Маркевич руководил сборной Украины с февраля по август 2010 года. За этот период украинская команда провела четыре матча, в трех из которых одержала победы, одна встреча завершилась ничьей.

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