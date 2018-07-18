Бывший футболист сборной России объяснился за избиение журналиста

Бывший нападающий сборной России и тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков объяснил конфликт с обозревателем «Спорт-Экспресса» Игорем Рабинером. По его словам, журналист позволил себе оскорбительные высказывания. Об этом Кирьяков рассказал в беседе с корреспондентом Sport24.

«Не хочу говорить, то что он мне сказал. Такие вещи произносить нельзя, там мат. Это слова, унижающие достоинство любого человека и гражданина», — отметил бывший футболист.

По словам Кирьякова, Рабинер сам на него бросался и продолжал оскорблять. «Если у него есть желание, мы с ним можем обсудить. Я эту ситуацию уже и забыл. Первым шаг я делать не собираюсь, уж слишком слова от него были жесткие», — добавил он.

Ранее 17 июля Рабинер сообщил в Facebook, что Кирьяков ударил его по лицу за критикующий материал, опубликованный весной прошлого года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!