Футболист сборной России назван одним из открытий ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) назвала полузащитника сборной России Дениса Черышева одним из открытий чемпионата мира-2018. Соответствующая публикация доступна на официальном сайте организации.

«После неудачной попытки закрепиться в мадридском "Реале" и череды травм в "Вильярреале" мундиаль стал ярчайшим периодом карьеры Черышева. Удар в четвертьфинале, поразивший ворота Хорватии, стал ярким тому подтверждением», — гласит сопроводительная надпись о Черышеве.

Также в числе открытий чемпионата были названы: англичанин Киран Триппьер, датчанин Каспер Шмейхель, японец Такаси Инуи и колумбиец Йерри Мина.

Сборная России остановилась в шаге от полуфинала мундиаля, уступив сборной Хорватии в 1/4 финала в серии пенальти (3:4). 27-летний Черышев стал лучшим бомбардиром российской команды, забив четыре гола в пяти матчах мундиаля.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции.

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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