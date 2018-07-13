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Лучшего бомбардира сборной России на ЧМ защитят от Бузовой

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Денис Черышев

Дмитрий Черышев, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, заявил, что телеведущая Ольга Бузова «не сможет ни на шаг приблизиться» к его сыну. Его слова приводит sm-news.ru.

«Она не сможет ни на шаг приблизиться к моему сыну. Ее шансы поют романсы. Мой сын не участвует в светских мероприятиях. Поэтому он забивает, по-другому к этому относится», — заявил Черышев-старший.

Полузащитник в составе сборной России забил четыре мяча в пяти матчах на чемпионате мира, став лучшим бомбардиром команды. В матче 1/4 финала с Хорватией он отметился голом с дальней дистанции, после которого Бузова оставила ему видеопослание в Instagram с просьбой взять ее замуж.

Россия проиграла Хорватии по пенальти и покинула турнир. В полуфинале балканцы оказались сильнее сборной Англии и вышли в финал, в котором сыграют с Францией. Встреча состоится 15 июля в московских «Лужниках».

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