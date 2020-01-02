Названа особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Вассерман, помимо прочего, отметил, что большую часть выступления президент уделил 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «То, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян», — сказал политолог. Также он рассказал о противоречиях в российском обществе, связанных с войной. Коммунистические идеалы, за которые сражались и умирали советские солдаты, со временем показали свою несостоятельность, подчеркнул публицист. По его мнению, общество не должно клеймить социализм, несмотря на ошибки идеологии. Тогда удастся восстановить психологическую целостность, заявил Вассерман.

Президент поздравил соотечественников с наступающим Новым годом 31 декабря. Он заявил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас». Также российский лидер напомнил о 75-й годовщине Победы в новом году. В конце Путин пожелал согражданам счастья, взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России. В тот день он сменил Бориса Ельцина на посту главы государства.

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