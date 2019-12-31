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Путин поздравил россиян с Новым годом

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом. Его обращение вышло в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что будущее России зависит от «усилий и вклада каждого из нас». «Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим президент поздравил с новогодними праздниками ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла. «Низкий вам поклон!» — добавил Путин.

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