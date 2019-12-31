Кадыров поблагодарил Путина за уничтожение терроризма и мир в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с 20-летним юбилеем нахождения во главе страны и поблагодарил от лица всей республики за уничтожение международного терроризма, мир и стабильность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Двадцать лет назад Владимир Путин возглавил Россию. Это было самое трудное время. Кризис охватил страну, в экономике царил хаос», — отметил Кадыров. По его словам, в то время в Чечне процветал международный терроризм, который намеревался уничтожить государство, и у президента хватило мужества взять на себя ответственность за судьбу России.

«И он отлично справился с этой задачей. Шаг за шагом был наведен порядок во всех сферах», — написал Кадыров.

Он напомнил о совместной борьбе Владимира Путина и первого главы Чечни Ахмата Кадырова с терроризмом, который удалось уничтожить и сохранить целостность России. Во главе с Путиным страна прошла через многие испытания, окрепла и стала сильной державой, добавил чеченский лидер.

Президент России Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы государства в связи с досрочным уходом в отставку Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. В 11 часов утра в этот день тот передал свои полномочия Путину. Перед Новым годом он получил православное благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и символы президентской власти. В марте 2000 года Путин одержал победу на президентских выборах и официально вступил в должность 7 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!