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Кадыров рассказал о встрече с Путиным

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Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале после встречи с главой государства, которая прошла 31 августа в президентской резиденции в подмосковном Ново-Огарево.

По словам Кадырова, он благодарен Путину за поддержку и помощь, которые помогли Чечне решить вопросы борьбы с терроризмом, послевоенного строительства в республике, достижения стабильности и согласия. «Для меня и всего нашего народа огромное значение имеет его оценка происходящим в Чечне преобразованиям», — подчеркнул глава Чечни.

Также он отметил, что ему «очень приятно было» от того, что президент назвал мечеть в Санкт-Петербурге самой красивой в мире. Слова Путина о том, что он обязательно приедет в Чечню, Кадыров счел очень приятной новостью.

На встрече глава республики сообщил президенту, что старейшины жалуются ему на то, что Путин давно не посещал регион. Последний раз он приезжал в Чечню в августе 2009 года.

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Предыстория: Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
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