Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о желании приехать в республику. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля в субботу, 31 августа.

Кадыров посетовал на то, что российский лидер давно не был в Грозном. «Наши старейшины, ученые на меня уже начали "наезжать". Они говорят: Рамзан Ахматович, почему президент не приезжает к нам? Это твоя вина? — у меня спрашивают», — рассказал глава республики.

«Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно», — ответил Путин.

Кадыров также рассказал президенту, что республика преобразилась за последние годы. По его словам, в регионе успешно решаются социальные вопросы, а также очень хорошая экономическая ситуация. «Я с удовольствием посмотрю, как развивается Чечня прямо, что называется, наяву», — заверил Путин.

В декабре прошлого года на ежегодной пресс-конференции глава государства пообещал, что обязательно приедет в Чечню.

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