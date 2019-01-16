В Кремле прокомментировали культ Путина в Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал наличие культа личности президента Владимира Путина в Чеченской Республике. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в среду, 16 января.

«В столице Чечни есть проспект имени Путина, сейчас там собираются возвести Дворец дзюдо имени Путина. Нет ли в этом признаков культа личности?», — спросил журналист.

Представитель Кремля ответил, что Путину это не нравится, но в Чечне нетипичная ситуация. «Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился. Поэтому это особый случай», — сказал Песков.

24 декабря 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что всю свою жизнь обязан одному человеку — Владимиру Путину.

Глава республики неоднократно высказывался в поддержку Путина. В мае он призвал изменить конституцию ради действующего президента. Кадыров убежден, что сегодня никто не может заменить Путина на этом посту.

В ноябре 2016 года Кадыров заявил, что будет верен Путину, которого считает своим командиром.

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