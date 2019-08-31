Путин переспорил Кадырова

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым поинтересовался, как в республике прошло открытие самой большой в Европе мечети. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Кадыров в ответ поблагодарил Путина за поддержку, оказываемую им исламскому миру. Президент же уточнил, действительно ли новая мечеть стала самой большой в Европе, на что глава Чечни ответил утвердительно и добавил, что она «и самая красивая мечеть в мире, на самом деле».

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — парировал Путин. «Не могу спорить с вами, Владимир Владимирович», — ответил Кадыров.

Самая большая мечеть в Европе была открыта в чеченском городе Шали 23 августа. Рамзан Кадыров, выступая на церемонии открытия, объявил, что религиозное сооружение будет носить имя пророка Мухаммеда, хотя местные жители предлагали назвать его в честь главы Чечни. Тот позднее попросил после его смерти возвести в его честь маленькую мечеть.

Соборная мечеть Санкт-Петербурга возводилась в начале прошлого века и стала главной мечетью Российской империи. В июне 1940 года ее закрыли на фоне активной деятельности в Ленинграде «Союза воинствующих безбожников», боровшегося с религией во всех ее проявлениях. В 1955-м мечеть вернули в пользование верующим.

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