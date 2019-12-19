В Чечне оценили слова Путина об участии Кадырова в спецоперациях

В Чечне положительно оценили слова президента России Владимира Путина о том, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ежедневно подвергается опасностям. Об этом в четверг, 19 декабря, рассказал пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов принадлежащему Григорию Березкину РБК.

«Речь идет о том, что Рамзан Ахматович никогда не скрывается за чьими-то спинами», — сказал Каримов, отметив, что Кадыров непосредственно находится там, где проводятся боевые операции, и руководит процессом.

В частности, лидер Чечни руководил спецоперацией по нейтрализации террористов, захвативших Дом печати, и операцией по освобождению депутатов и председателя парламента, находившихся в заложниках у боевиков.

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В ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 19 декабря, Путин отметил, что Кадыров принимает непосредственное участие в спецоперациях и «лезет под пули». Президент также указал, что считает лидера Чечни достойным звания Героя России.

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