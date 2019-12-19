Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Президент России Владимир Путин рассказал, что не дает награду герой России просто так. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал Россия 24.

Путин пояснил, что отец нынешнего главы республики Ахмат Кадыров сам пришел выстраивать отношения с федеральным центром и сказал, что «Чечне лучше с Россией». Президент также напомнил, что Ахмат Кадыров погиб от рук террористов «за чеченский народ и за Россию».

«Я указы о награждении героем России просто так не подписываю», — заявил Путин.

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Ранее режиссер Александр Сокуров во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что стоит переосмыслить статус звания Героя России. «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают», — отметил он. В ответ глава государства сказал, что, если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, — он достоин того, чтобы называться героем.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы, что является рекордом. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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