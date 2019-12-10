Путин оценил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Президент России Владимир Путин оценил идею режиссера Александра Сокурова пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым званий Героя России. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Интерфакс».

Сокуров в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил о необходимости переосмыслить статус звания Героя России. «Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают», — отметил он.

В ответ глава государства сказал, что, если кто-то из жителей Чечни встал на защиту России, — он достоин того, чтобы называться героем. Путин подчеркнул, что служебное положение в этом вопросе не играет роли.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2004 году получил звание Героя России. Также награды посмертно удостоен и его отец Ахмат Кадыров. В ходе первой чеченской войны они были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.

Рамзан Кадыров является обладателем десятков других наград и званий. Он почетный профессор Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета, заслуженный строитель Чеченской Республики, почетный лидер отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президент Чеченской лиги КВН. У Кадырова есть орден «За заслуги в организации выборов», медаль «За освобождение Крыма», почетный орден «За бескорыстный труд во имя детей», орден Доброты, а также звание «Заслуженный защитник прав человека».

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