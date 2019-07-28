В Чечне объяснили назначение 28-летнего родственника Кадырова на пост мэра

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов прокомментировал назначение 28-летнего родственника главы республики на пост исполняющего обязанности мэра чеченского города Аргун. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам Каримова, Хас-Магомед Кадыров «знает, что такое городское хозяйство» и «умеет выстраивать отношения с людьми». Кроме того, он напомнил, что 28-летний Кадыров уже работал помощником главы республики, трудился в мэрии города Грозный и возглавлял управление МВД по столице региона.

«Он сочетает в себе высокую требовательность и уважительное отношение к людям», — добавил Каримов. Назначение 28-летнего Кадырова на пост главы Аргуна он назвал «подарком для его жителей».

Кроме того, Каримов подчеркнул, что Хас-Магомед не является близким родственником главы Чечни, но происходит из того же рода Кадыровых. «Это очень большой род, который основал село Ахмат-Юрт», — отметил он.

Ранее, 27 июля, стало известно о назначении Хас-Магомед Кадырова исполняющим обязанности мэра Аргуна, который является вторым по численности населения городом Чечни. Ранее он возглавлял республиканское МВД. Как писал «Кавказский узел», новому аргунскому градоначальнику 28 лет, и он приходится главе региона близким родственником.

В ноябре 2017 года Хас-Магомед Кадыров был назначен руководителем управления МВД по Грозному, имея на тот момент звание младшего лейтенанта полиции. Ранее он чуть больше месяца возглавлял республиканское управление наркоконтроля, был помощником главы Чечни. В августе того же года поступил в Чеченский госуниверситет для обучения по экономической специальности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!