Второй по населению город Чечни возглавил 28-летний Кадыров

Исполняющим обязанности мэра Аргуна, который является вторым по численности населения городом Чечни, назначен Хас-Магомед Кадыров. Об этом сообщило агентство «Грозный-Информ».

«Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия на Хас-Магомеда Кадырова. Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях», — заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который представил его коллективу мэрии.

Прежний мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев уволился, пожелав перейти на другую работу.

Как отмечает «Кавказский узел», новому аргунскому градоначальнику 28 лет, и он близкий родственник главы региона Рамзана Кадырова.

В ноябре 2017 года Хас-Магомед Кадыров был назначен руководителем управления МВД по Грозному, имея на тот момент звание младшего лейтенанта полиции. Ранее он чуть больше месяца возглавлял республиканское управление наркоконтроля, был помощником главы Чечни. В августе того же года поступил в Чеченский госуниверситет для обучения по экономической специальности.

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