Новый состав Совета по правам человека назвали списком приличных людей

Политолог Екатерина Шульман назвала новый состав Совета по правам человека (СПЧ) списком приличных людей. Об этом она сообщила в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это те люди, с которыми не стыдно находиться рядом», — отметила Шульман, которая стала новым членом Совета.

По ее словам, присоединившись к правозащитникам, она планирует повлиять на российское законодательство и законодателей, которые разрабатывают законы, ограничивающие права граждан.

Ранее президент Владимир Путин утвердил новый состав СПЧ. Указ главы государства опубликован на сайте СПЧ.

Совет, который теперь состоит из 51 человека, обновился на треть. Его 17 новых членов — Шульман, режиссер Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник и адвокат Шота Горгадзе, доцент РАНХиГС, журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова, обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева, главред «Литературной газеты» Максим Замшев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, координатор «Архнадзора» Константин Михайлов, директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов и другие.

СПЧ покинули 16 человек. Среди них политик и публицист Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфенов и Максим Шевченко.

Михаил Федотов сохранил пост председателя совета.

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