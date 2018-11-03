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Названы наиболее часто нарушаемые права россиян

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Михаил Федотов

Право на здоровую окружающую среду, справедливый суд и честные выборы — наиболее часто нарушаемые по мнению россиян. Об этом рассказал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов, которого цитирует «Интерфакс».

«На первое место вышло право на здоровую окружающую среду, на второе — право на справедливый суд, на третье — право на честные, свободные выборы. Этого не было раньше, раньше нарушались трудовые права, право на жилище и право на отдых. Это совсем свежие данные, меня они как-то напрягли», — сказал Федотов.

По его словам, в этом году перечень самых нарушаемых прав претерпел существенные изменения по сравнению с предыдущими версиями.

«Мы проводим каждый год социологические опросы и спрашиваем граждан, какие ценности для них самые важные, какие права были нарушены за последний год. Данные октября таковы — важность прав не меняется, иерархия одинаковая: право на труд, на отдых, на жилище — здесь с 2014 года одно и то же», — отметил глава СПЧ.

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