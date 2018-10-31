В России некоммерческим организациям раздадут миллиарды

Более двух тысяч некоммерческих организаций получат президентские гранты на общую сумму более 4,5 миллиардов рублей. Предварительные итоги конкурса на предоставление грантов в среду, 31 октября, озвучил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Второй конкурс у нас в этом году. В нем приняли участие объединения, некоммерческие организации из всех без исключения регионов Российской Федерации. На конкурс поступило 9843 проекта, — сказал Кириенко. — Это рекорд за всю историю распределения президентских грантов, с 2006 года».

Вместе с первым конкурсом, проведенным в 2018 году, количество проектов, претендующих на гранты, достигло 19 тысяч.

Представитель администрации президента отметил, что качество проектов стало выше, а общий запрос НКО, которые набрали проходной балл — 4,69 миллиарда рублей. При этом грантовый фонд на данный момент составляет 4,5 миллиарда, но дополнительные средства планируют изыскать благодаря экономии административных расходов Фонда. Кроме того, о повышении качества проектов НКО говорит то, что растет софинансирование проектов со стороны коммерческих организаций, которое сейчас достигает 70 процентов.

Теперь, отметил Кириенко, на Фонде президентских грантов ложится задача оценить успешность проектов.

«Нам важно не просто на принципах открытости обеспечить само распределение грантовых средств, не менее важно на тех же принципах реализовать механизм оценки социального эффекта от осуществления поддержанных нами проектов, — сказал Кириенко. — Каждый проект, который поддержан на конкурсе президентских грантов, это ещё и создание опыта, прецедент, уникальные наработки, которые могут быть использованы во всех остальных регионах».

Ранее стало известно, что Фондом президентских грантов поставлена задача провести в 2019 году три, а не два конкурса для оказания поддержки социально значимым проектам некоммерческих организаций.

Президентские гранты НКО выделяются с 2006 года. С апреля 2017 года этим занимается единый оператор — Фонд президентских грантов. Деньги выделяются на реализацию социально значимых проектов по 13 направлениям: защита прав человека, развитие гражданского общества, укрепление межнационального согласия и другие. На средства грантов реализуются проекты по социальной поддержке населения, развитию культуры, возражению традиционных ремесел и т.д.

