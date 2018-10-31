Кремль захотел провести три конкурса грантов за год

Перед Фондом президентских грантов поставлена задача провести в 2019 году три конкурса для оказания поддержки социально значимым проектам некоммерческих организаций. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает РАПСИ.

По его словам, это необходимо, чтобы в конце 2019-го уже провести конкурс на 2020 год. «Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года», — пояснил Кириенко.

На победу во втором в этом году конкурсе Фонда президентских грантов претендуют 2022 некоммерческие организации, они запросили поддержку на общую сумму 4,69 миллиарда рублей, пишет РАПСИ. В фонде рассматривают возможность увеличения объема поддержки до этой суммы за счет экономии на административных расходах.

Фонд является единым оператором грантов президента России на развитие гражданского общества с апреля 2017-го. В текущем году по распоряжению главы государства на поддержку НКО было выделено восемь миллиардов рублей.

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