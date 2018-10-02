Российские судьи сочли нормальным оправдывать лишь одного человека из тысячи

В России оправдательные приговоры выносятся лишь в отношении одного из тысячи подсудимых. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на официальный правительственный доклад за 2017 год.

В случае, если расследование вели дознаватели МВД или ФССП, этот показатель еще в три раза меньше: 0,35 оправдательных приговоров на тысячу.

Однако в Верховном суде, комментируя изданию эти данные, заявили о некорректности вывода об обвинительном уклоне всей системы правосудия. Там назвали «оправдательными приговорами» все случаи отказов полицейских и следователей возбуждать уголовные дела, а также случаи прекращения расследования до судебного разбирательства. «Таким образом, только первые два фильтра в совокупности дают 80 процентов "оправдательных приговоров"», — отметили в пресс-службе Верховного суда.

Между тем в мировой практике нормальным считается, когда пятая часть именно судебных приговоров выносится в пользу подсудимых. Об этом говорит председатель комиссии по научно-правовой экспертизе СПЧ Мара Полякова. Как оказалось, к такому показателю близки результаты работы российских судов присяжных (12 — 20 процентов).

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова утверждает, что значительно чаще оправдательные приговоры, кроме судов присяжных, выносятся также апелляционным судом. По ее словам, основная проблема кроется в работе судов первой инстанции и связана она с неправильными критериями оценки деятельности следственных органов. «Сегодня оправдательный приговор — это как бы брак в работе следователя. Этого быть не должно», — пояснила Москалькова.

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