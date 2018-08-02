Оправдан первый не явившийся на службу призывник

В Ростовской области впервые вынесли оправдательный приговор пафицисту по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы (АГС). На судебный прецедент обратил внимание« Коммерсантъ».

Дело призывника Константина Титова, не явившегося на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса, рассматривала судья Волгодонского райсуда Ростовской области Екатерина Нездоровина. Молодой человек был обязан прибыть в интернат для прохождения службы в мае 2017 года, однако в ходе переписки с учреждением выяснилось, что общежитие, положенное призывнику по закону, выделить ему не могут, а снимать жилье Титову было не по карману. Тогда он обратился в гражданский суд, который вынес приговор не в его пользу, а военкомат передал его документы в Следственный комитет, поскольку призывник не приступил к гражданской службе.

Однако Волгодонский районный суд оправдал молодого человека. В решении суда указано, что военкомат был обязан выдать ему новые проездные документы и предписание, а «Эдип» — обеспечить общежитием. В действиях Титова не было обнаружено умысла отсрочить службу.

Согласно 328-ой статье УК РФ, уклонение от призыва грозит штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода нарушителя за полтора года, принудительными работами сроком до двух лет, арестом до полугода и даже двумя годами в колонии. Если же от альтернативной гражданской службы уклоняется мужчина, уже получивший статус альтернативнослужащего, он заплатит штраф до 80 тысяч рублей или в размере своего полугодового дохода, получит до 480 часов обязательных работ или арест сроком до полугода.

По данным «Коммерсанта», за последние десять лет за уклонение от службы были осуждены тридцать призывников.

В июне появились подробности упразднения военных кафедр в вузах. Вместо них появится единая структура «Военный учебный центр», которая заменит военные кафедры и будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!