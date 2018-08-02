Россия
 
Последние новости
Назван срок выпуска «Кортежа» Путина
Россиянам выбрали лучшие смартфоны
Раскрыты подробности жизни «самого одинокого человека в мире»
Пассажир приволок в метро диван и навлек гнев пассажиров
В России поменяли правила выдачи льготной ипотеки
Tesla понесла колоссальные убытки и обновила антирекорд
Названа опасность отказа от алкоголя
«Огородницу» Меланию Трамп поймали в странной позе и засмеяли
Действия новых армянских властей вызвали раздражение в Кремле
Новости партнеров

Оправдан первый не явившийся на службу призывник

Перейти в «Мою Ленту»

В Ростовской области впервые вынесли оправдательный приговор пафицисту по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы (АГС). На судебный прецедент обратил внимание« Коммерсантъ».

Дело призывника Константина Титова, не явившегося на службу в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса, рассматривала судья Волгодонского райсуда Ростовской области Екатерина Нездоровина. Молодой человек был обязан прибыть в интернат для прохождения службы в мае 2017 года, однако в ходе переписки с учреждением выяснилось, что общежитие, положенное призывнику по закону, выделить ему не могут, а снимать жилье Титову было не по карману. Тогда он обратился в гражданский суд, который вынес приговор не в его пользу, а военкомат передал его документы в Следственный комитет, поскольку призывник не приступил к гражданской службе.

Однако Волгодонский районный суд оправдал молодого человека. В решении суда указано, что военкомат был обязан выдать ему новые проездные документы и предписание, а «Эдип» — обеспечить общежитием. В действиях Титова не было обнаружено умысла отсрочить службу.

Согласно 328-ой статье УК РФ, уклонение от призыва грозит штрафом до 200 тысяч рублей или в размере дохода нарушителя за полтора года, принудительными работами сроком до двух лет, арестом до полугода и даже двумя годами в колонии. Если же от альтернативной гражданской службы уклоняется мужчина, уже получивший статус альтернативнослужащего, он заплатит штраф до 80 тысяч рублей или в размере своего полугодового дохода, получит до 480 часов обязательных работ или арест сроком до полугода.

По данным «Коммерсанта», за последние десять лет за уклонение от службы были осуждены тридцать призывников.

В июне появились подробности упразднения военных кафедр в вузах. Вместо них появится единая структура «Военный учебный центр», которая заменит военные кафедры и будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пацифисту подтвердили право на общежитие
Тысячи сотрудников секретных военных баз прокололись на любви к бегу
Испанским военным разрешили носить брюки
Появились подробности упразднения военных кафедр в вузах
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»

Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
07:10Сегодня

Петербургскому депутату подбросили мертвых уток под дверь

15:4127 июля

Путин пригласил Трампа в Москву

05:22Сегодня

Россияне поверили в свои силы

Россия00:0229 июля

«Я сильная женщина, но немного долбанутая»

Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
06:37Сегодня

Молодожены на воздушном шаре упали в лесу под Петербургом

22:33 1 августа

Настоятель орловского монастыря изрезал собаку на глазах у ребенка

18:5525 июля

Кадыров нашел способ отличить настоящих чеченцев от ненастоящих

Россия00:0928 июля

«Шлепнуть по попе было в порядке вещей»

Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы. Но закон их не защитит
05:55Сегодня

Действия новых армянских властей вызвали раздражение в Кремле

16:23 1 августа

Школы и детсады Орла влезли в многомиллионные долги из-за майских указов

15:2424 июля

Госдума установила новую памятную дату

Россия
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Я сильная женщина, но немного долбанутая»
Российская мать-одиночка о смысле нелегкой жизни
«Водка — преимущество пожилых»
Почему россияне столько пьют и не останавливаются даже в старости
Петербургскому депутату подбросили мертвых уток под дверь
Оправдан первый не явившийся на службу призывник
Россияне поверили в свои силы
Молодожены на воздушном шаре упали в лесу под Петербургом
Все материалы
Мир
Черная заря
Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
Миротворцев ООН обвинили в массовых изнасилованиях детей
Все полицейские американского города уволились в один вечер
Эрдоган подготовился к разрешению смертной казни
США добились ареста трех украинских хакеров
Убитых в ЦАР журналистов предупреждали о запрете съемок в стране
Турецкие министры попали под санкции США из-за пастора
Все материалы
Бывший СССР
Акция за легализацию марихуаны в Тбилиси«По закону нас всех должны были закрыть»
Лидер грузинской «Шишки» о марихуане, политике и российской оккупации
Лукашенко пошутил над своими похоронами и двойником
Карабах раздора
Армяне и азербайджанцы делят его 100 лет. Уже завтра тут может вспыхнуть война
Гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку не пустили в Белоруссию
Битвы за урожай
Банды ветеранов Донбасса грабят украинских фермеров. Власти не против
Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике
Савченко пожаловалась Трампу на Россию
Все материалы
Экономика
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
В России появятся офшоры
Олигархи спасут свои миллиарды. Но есть нюанс
Россиянам выбрали лучшие смартфоны
Назван срок выпуска «Кортежа» Путина
Tesla понесла колоссальные убытки и обновила антирекорд
Российские миллиардеры разбогатели на 14 миллиардов долларов
Треть российских чиновников предложили уволить
Все материалы
Силовые структуры
Закон на районе
Московские полицейские погрязли в преступлениях и обрекли жертв на годы тюрьмы
В Москве три сестры убили отца
Девушки отомстили ему за унижения и домогательства
Пьяные тюремщики избили зэков из-за проигрыша России в матче с Хорватией
Пожилой ученый из «Роскосмоса» слал секретные данные по интернет-переписке
Задержаны еще четыре участника пыток заключенного в Ярославле
Убитый дочками отец запасся визитками ФСБ
Сво среди чужих
Крестного отца Армении знал весь мир. Ради его похорон остановили войну
Все материалы
Наука и техника
Дешевые, многоразовые, на метане
У России таких ракет нет. И не будет
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
«Сознание — это счисление»
Он верит, что люди живут в компьютерной симуляции. Как из нее выбраться?
Лауреат «нобелевской премии» по математике лишился медали
Названа опасность отказа от алкоголя
Названы лауреаты «нобелевской премии» по математике
Предсказана массовая гибель людей от жары
Все материалы
Спорт
Весь в батю
Черышева воспитал «Реал», им гордится Россия. Не сломается ли он?
Три российские биатлонистки выступят за Украину
Роналду забил с передачи Роналду
Бывший баскетболист пустил кровь бойцу MMA
Названа причина перехода чемпиона мира в российский футбольный клуб
Украинский боксер Усик отверг награды от государства
Появились детали аварии с возможным участием Смолова
Все материалы
Культура
«Мы живем в эпоху лобби однополых браков»
Британский писатель о гомосексуальности в обществе и книгах
Владимир Войнович«Кто в Союзе жил, тот в другом цирке смеяться не будет»
Умер автор главного советского анекдота, за который его пытались убить
Французские реперы подрались и задержали самолеты
Россиянин выставил на Avito возможную сенсацию
Существование интернет-порно поразило Тома Круза
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Раскрыта причина смерти актрисы из «Тайн следствия»
Все материалы
Интернет и СМИ
Три российских журналиста погибли в Африке
Они снимали фильм о российских наемниках
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
«Колхозно, но никто так не делал»
Он взял кредит, чтобы показать россиянам iPhone. А теперь зарабатывает миллионы
Пассажир приволок в метро диван и навлек гнев пассажиров
«Огородницу» Меланию Трамп поймали в странной позе и засмеяли
Google уличили в тайном создании поисковика с цензурой
Британец запретил девушке пользоваться соцсетями и попал в тюрьму
Все материалы
Ценности
Втянулись
Почему женщины и мужчины так любят обтягивающие вещи
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Грозный Гусак
Он целовался с Брежневым, пил пиво бочками и жил в квартире Джеймса Бонда
Предложены аксессуары для родившихся под знаком Льва
Модельер собрал сестер Кардашьян вместе и раздел
Раскрыта причина глубоких карманов на платьях Меган Маркл
Раскрыты зверства агентств по отношению к моделям
Все материалы
Путешествия
Пора валить
Они плюются, гадят на улице и пинают кошек. Что ждет россиян в Китае?
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
На сцене фестиваля «Голос кочевников» — китайская группа HanggaiДухи дают добро
Помощь Сталину, спасение России и другие мифы загадочных бурятских кочевников
В Пакистане спасли российского альпиниста
Взорвавшийся на борту гаджет вызвал массовую панику среди пассажиров
В Пакистане погиб российский турист
Раскрыта судьба российских поездов с гравитационными туалетами
Все материалы
Из жизни
«Малыш, ты уже в клетке»
Красотки, невидимки и космос на Земле: на этих снимках обычные люди творят магию
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Никогда не жду, что меня будут облизывать с ног до головы»
Рассказ россиянки о жизни в Берлине
Раскрыты подробности жизни «самого одинокого человека в мире»
Любовь к собакам стоила американцу рук, ног и носа
Полицейским овчаркам в Вене раздали ботинки от жары
Беременной канадке продали чистящее средство вместо кофе в McDonalds
Все материалы
В гостях у герцога
Почему «Гудвудский фестиваль скорости» будет интересен и миллионеру, и пенсионеру
Аварийный гамак
Забытые технологии: «ловец пешеходов», который мог быть на довоенных Volvo
Спортсмен и хулиган
Тест обновленного Mercedes-AMG C 63 S: кто круче, седан или купе?
Предки, которых не было
Что если сегодняшние бестселлеры появились бы на десятилетия раньше?
Нелицензионную копию «Мерседеса» будут делать на МАЗе
Власти Филиппин уничтожили дорогих машин на 5 миллионов евро
Тридцатилетний Aston Martin без крыши оценили в полмиллиона долларов
Все материалы
Пора на море
Жилье в Испании можно купить за 200 тысяч рублей. В чем подвох?
«Живут, как в лесу: кто кого быстрее сожрет»
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами
Сломали систему
Россияне берут кредиты ради ипотеки. Скоро они пожалеют
Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Проклятый рай
Почему богачи обожают самый кровавый дом Москвы
Сеть бесплатных кинотеатров появится в Москве
Подмосковью предрекли дефицит жилья
Все материалы