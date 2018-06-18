Появились подробности упразднения военных кафедр в вузах

В российских гражданских вузах создадут единую структуру под названием «Военный учебный центр». Он заменит военные кафедры и будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. Об этом «Интерфаксу» рассказал статс-секретарь — замминистра обороны России Николай Панков.

По его словам, концепцию согласовали с сообществом ректоров. Подготовленный законопроект, отметил чиновник, «не получил ни одного замечания».

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«Мы очень спокойно его вносили, исходя из того, что нисколько не вредим военной подготовке студентов в гражданских вузах. Ни в одном вузе не предполагается сокращать военную подготовку студентов, а наоборот количество вузов, где есть военные кафедры, только увеличивается», — пояснил Панков.

Он добавил, что до 2008 года в гражданских вузах были только программы подготовки офицеров запаса. Их осуществляли военные кафедры.

«Мы дозрели до очень серьезного, абсолютно нехарактерного для нашей армии решения — организовать подготовку кадровых офицеров по инженерным, технологичным, наукоемким специальностям в гражданских вузах», — заключил замминистра.

Об упразднении военных кафедр в вузах сообщалось в начале июня.

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