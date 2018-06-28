Российская судья назвала оправдательные приговоры нонсенсом

В Коми судья Койгородского участка Евгения Проворова назвала оправдательные приговоры нонсенсом, пишет «7x7».

Соответствующая реплика, по данным издания, прозвучала в ответ на вопрос от депутата регионального Госсовета Леонида Вокуева на заседании комитета по законодательству, где обсуждалось ее переназначение на должность мирового судьи Емвальского участка в Эжве.

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Свою позицию Проворова, объяснила тем, что по уголовным делам правоохранительные органы проводят «основную работу» до вынесения судебного решения.

Дополнительных вопросов у депутатов к женщине не возникло.

25 июня сообщалось о судье Ленинского районного суда Уфы, которая перед заседанием расчертила дороги из соли по всем залу и обвела ею свой стол. Инцидент произошел перед рассмотрением иска к заводу, который, предположительно, загрязняет питьевую воду.

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