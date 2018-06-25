В Башкирии судья сделала в зале заседания «магический круг» из соли

Судья Ленинского районного суда Уфы Наиля Идиатова перед заседанием расчертила дороги из соли по всему залу, в том числе обвела ей свой стол, пишет Proufu.ru.

Инцидент произошел незадолго до рассмотрения иска уфимцев к местному заводу, который, предположительно, загрязняет питьевую воду. Вошедшие в помещение участники процесса обнаружили повсюду соль, но выяснить, зачем судья ее рассыпала, им не удалось — все их вопросы Идиатова игнорировала.

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?". Она не отвечает, молчит», — сказала правозащитница Альмира Жукова. Истцы будут ходатайствовать о психиатрической экспертизе судьи.

Суеверные люди используют соль для защиты от злых сил. Считается, что если очертить вокруг себя солью, мелом или мукой «магический круг», то он защитит пространство от потусторонней энергии и даже поможет провести нужный человеку ритуал. Соль возле порога насыпают для защиты от сглаза.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!