Российская чиновница испугалась принятия закона из-за суеверия

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина призналась, что из-за собственной суеверности опасается принятия законопроекта о выплатах жертвам терактов и ЧС. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 6 июня.

«Я как юрист задавалась вопросом, а не лучше ли узаконить эту практику, чтобы не изобретать каждый раз новую правовую конструкцию, а просто закладывать [средства на выплаты жертвам терактов и ЧС] в бюджет… и платить… Но женщинам свойственно эмоциональное восприятие действительности… и я очень суеверна. Я боюсь, что этот закон каким-то образом может часто исполняться», — сказала Митянина, выступая с отчетом перед депутатами городского парламента.

Она подчеркнула, что высказывает личную точку зрения, а не позицию государственного служащего.

Законопроект о социальной поддержке жителей Петербурга, пострадавших от террористических актов и чрезвычайных ситуаций, подготовлен депутатом городского парламента Оксаной Дмитриевой в сентябре 2017 года. В пояснительной записке говорится, что пострадавшим и их родственникам должна оказываться не только единовременная помощь. Регулярные выплаты автор инициативы перелагает закладывать в бюджет города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!