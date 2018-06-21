Российский судья без мантии отчитал участников процесса за спортивные костюмы

Кубанский судья во время слушания отчитал подсудимого и свидетеля за то, что оба пришли в суд в спортивных костюмах и кроссовках, в то время как сам судья был без мантии. Стенограмму заседания в четверг, 21 июня, публикует «Медиазона».

Заседание касалось уклонения от службы в армии. Судья Юрий Ермаков, заметив, что подсудимый Игорь Суворов пришел в зал заседаний в спортивном костюме, стал возмущаться по этому поводу.

«А чего вы так пришли, а, уважаемый? Вот, если бы вы в Краснодаре пришли — вас бы выперли, вас бы приставы не пустили. Если бы в другой стране пришли, вам бы дали полгода тюрьмы вот за такое. В кроссовках, в штанах. Это что за дела? В майке. Это в протоколе пишем. (…) Почему правосудие российское не уважаете?» — ругался судья.

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После этого в зал в качестве свидетеля был вызван Александр Суворов — отец подсудимого. Судья опять выступил с претензией насчет внешнего вида. Свидетель ответил, что ему «так удобно», и тоже сделал судье замечание.

«Ваша честь, вы без мантии. Я бы хотел замечания на действия председательствующего отразить в протоколе», — сказал Суворов. После этого судья ушел из зала заседаний, вернулся через несколько минут в мантии и спросил у свидетеля: «Так устроит? Мантия устраивает?»

6 июня стало известно, что председатель Совета судей России Виктор Момотов рекомендовал судьям и членам их семей быть скромнее и воздерживаться от публичной демонстрации в соцсетях дорогостоящих покупок.

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