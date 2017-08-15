Бильярдную Лабытнангского суда переделают в совещательную комнату

В Лабытнангском городском суде в Ямало-Ненецкого автономного округа бильярдную переделают в совещательную комнату для присяжных. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает ТАСС.

«Помещение, о котором идет речь, ранее использовалось как комната отдыха. В настоящее время проходит реконструкция управлением Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе в рамках реализации Федерального закона "О присяжных заседателях"», — рассказали в суде.

14 августа Счетная палата установила, что в Лабытнангском городском суде в зале для судебных заседаний площадью 41,1 квадратный метр была оборудована бильярдная. При этом им приходилось дополнительно арендовать помещения площадью 148,5 квадратного метра у коммерческого банка.Также были выявлены и другие нарушения. Информация о них была направлена в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

В июне судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила свадьбу дочери за два миллиона долларов, пригласив на торжество звезд российской эстрады. В частности, на мероприятии присутствовали музыканты Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. При этом за 2016 год судья заработала 2,6 миллиона рублей.