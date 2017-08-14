Зал для заседаний Лабытнангского городского суда переделали в бильярдную

В Лабытнангском городском суде в Ямало-Ненецком автономном округе зал для заседаний площадью 41,1 квадратный метр переоборудовали в бильярдную. Об сообщается на сайте Счетной палаты России в понедельник 14 августа.

При этом окружное управление Судебного департамента дополнительно арендовало помещения площадью 148,5 квадратного метра у коммерческих банка.

«В том числе помещение для зала судебных заседаний площадью 38,4 квадратных метров, расположенные на 4 этаже этого же здания», — отмечено в тексте. Стоимость аренды только одного этого помещения составила 2,1 миллиона бюджетных рублей.

Также аудиторы выявили, что в суде отсутствуют акты на 7,1 миллиона рублей, которые должны были подтверждать выполнение услуг по договорам гражданско-правового характера. Сотрудник, ответственный за их ведение, признал вину и возместил ущерб на сумму 2,08 миллиона рублей. Его уволили в связи «с утратой доверия», возбудив уголовное дело.

Кроме того, оплата услуг адвокатов, работавших в Лабытнангском суде, перечислялась не юридическим организациям, как это положено по закону, а на счета частных лиц. В общей сложности, речь и идет о сумме более чем в 16 миллионов рублей.

Информацию о выявленных нарушениях Счетная палата направила в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

15 июля в сети появилась запись с состоявшейся в июне свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Отмечалось, что мероприятие, на котором присутствовали звезды эстрады, якобы обошлось в два миллиона долларов.

По официальной отчетности, в 2016 году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей. В собственности у нее жилой дом площадью почти 67 квадратных метров и два земельных участка площадью 300 и 851 квадратный метр.