В Ставрополе судья потребовала взятку в 12 миллионов рублей за трудоустройство

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда Ставрополя Инны Поповой, подозреваемой в покушении на мошенничество. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба ведомства.

Женщина была задержана с поличным при получении 10 тысяч рублей и муляжа денег на сумму почти 10 миллионов рублей.

По данным следствия, в мае 2015 года житель Ставрополя рассказал своей знакомой о намерении устроиться на работу в качестве судьи на территории края. Женщина свела его с Поповой, которая сказала, что у нее есть возможность помочь мужчине устроиться на должность федерального судьи в Ставрополе в случае передачи ей 12 миллионов рублей.

20 января стало известно, что покончившего с собой судью Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко привлекут в качестве обвиняемого по делу об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. Его тело было обнаружено утром 14 января в городском парке. До своей смерти судья подозревался в получении взятки.