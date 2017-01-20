Покончившего с собой судью Москаленко привлекут обвиняемым по делу об убийстве

Квалификационная коллегия судей Омского областного суда удовлетворила ходатайство следствия о привлечении покончившего с собой судьи Сергея Москаленко в качестве обвиняемого по делу об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает «Интерфакс».

Ранее расследовавшееся дело о покушении на Москаленко прекращено в связи с отсутствием события преступления.

Тело судьи Куйбышевского районного суда Омска Москаленко было обнаружено утром 14 января в городском парке. За день до этого судья получил уведомление, что 17 января квалификационная коллегия судей будет рассматривать просьбу следствия о его аресте. До того в отношении Москаленко было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2010 по 2015 год Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Компания "ОмСтрой-2001"» Виктора Берга, обвиняемого в хищении денежных средств 442 дольщиков на сумму более 100 миллионов рублей, невыплате заработной платы 373 работникам предприятия и ряде других преступлений.

Согласно данным СКР, судья лично получил от подсудимого взятку в сумме более 8 миллионов рублей за возврат уголовного дела прокурору и вынесение в дальнейшем оправдательного приговора.

Тело Виктора Берга с признаками насильственной смерти было обнаружено в Омске в октябре 2015 года, Москаленко прекратил уголовное дело в отношении него в связи со смертью подсудимого.

Согласно статье 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, смерть подозреваемого или обвиняемого является одним из оснований для прекращения уголовного дела, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего. В этом случае расследование может продолжаться по ходатайству родственников умершего. По имеющейся информации, родственники Москаленко в настоящее время знакомятся с материалами дела.