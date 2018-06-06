Российским судьям посоветовали не хвастаться роскошной жизнью

Председатель Совета судей России Виктор Момотов рекомендовал судьям и членам их семей быть скромнее и воздерживаться от публичной демонстрации в соцсетях дорогостоящих покупок, передает «Интерфакс».

«Для большинства граждан — это вопрос личного выбора и воспитания, для судьи и членов его семьи эти действия неэтичны», — сказал Момотов на заседании членов клуба имени Дмитрия Замятнина, созданного для обсуждения вопросов развития судебной системы в России.

Глава судейского сообщества заметил, что «соцсети заполнены фотографиями дорогих покупок, видами гостиничных номеров, ювелирных изделий и прочих вещей, которые некоторые пользователи считают нужным продемонстрировать общественности», подчеркнув, что для судей и их родственников «выставлять напоказ те или иные аспекты своей частной жизни» недопустимо.

По словам Момотова, речь идет не о законности приобретения той или иной дорогостоящей вещи, которая может быть куплена вполне на законных основаниях, а об этической стороне публичности подобного рода приобретений. Он добавил, что специфика профессии судьи состоит в том, что «законодательные и этические ограничения распространяются не только на него, но и на его родственников, которые не должны совершать действий, наносящих урон авторитету судебной власти».

Также судьи должны быть осмотрительными в соцсетях при добавлении в друзья, ведь наличие среди них адвокатов или иных возможных участников процесса может быть по-разному интерпретировано, пишет РАПСИ.

«В мировой практике уже встречались случаи, когда судей лишали статуса за добавление в друзья участников судебного разбирательства», — отметил Момотов, добавив, что этот вопрос также актуален и для присяжных.

«Мы не намерены требовать закрытия страниц в соцсетях или внедрять систему отчетов о ведении данных аккаунтов судьями, которая применяется в отношении чиновничьего аппарата. На наш взгляд, сейчас главное — определить примерные рамки поведения для судейского корпуса, при этом мы исходим из принципа, что умный, мудрый судья благодаря нашим подсказкам сам для себя легко сможет определить соответствующие этические нормы», — рассказал Момотов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!