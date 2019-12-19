Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе пресс-конференции об участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в спецоперациях. Трансляцию ведет «Россия 24» в YouTube.

Глава государства подчеркнул, что Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности на своем посту. По его словам, глава Чечни лично принимает участие в боевых операциях и ликвидации бандформирований, о чем ему докладывает директор ФСБ.

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«Говорю, представь людей к наградам, а он говорит: это не мы, это кадыровцы и он сам. Так я же ему запретил, а он все равно под пули лезет», — пересказал свой диалог Путин.

В ходе той же пресс-конференции российский лидер заявил, что не дает награду Герой России просто так. Путин рассказал, что отец нынешнего главы республики Ахмат Кадыров сам пришел выстраивать отношения с федеральным центром и сказал, что «Чечне лучше с Россией».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2004 году получил звание Героя России. Также награды посмертно удостоен и Ахмат Кадыров. В ходе первой чеченской войны они были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской войны перешли на сторону федеральных сил.

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