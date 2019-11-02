Кадыров ответил на критику в свой адрес

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответил на религиозную критику в свой адрес. Отрывок из его прямой трансляции в Instagram на своей странице опубликовал министр Чечни по внешней политике Джамбулат Умаров.

В своем обращении Кадыров подчеркнул, что мусульманин не может быть жестокосердным, и задался вопросом, «почему мы так спешим искать изъяны в других людях?». Он отметил, что ситуация, в которой прелюбодей осуждает курящего, а алкоголик осуждает хулигана, не является допустимой.

«Почему бы тем, кто не может удержаться от упреков и обвинений в чужой адрес не начать с себя?» — задался вопросом глава республики. Он усомнился в безгрешности тех людей, которые «проклинают своих братьев или сестер за их прегрешения». «Прежде чем направить кому-то ядовитую стрелу обидного слова, подумайте тысячу раз и соизмерьте необходимость этого... Тысячу раз подумайте и соизмерьте», — посоветовал он.

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Религиозная дискуссия вокруг слов и действий главы Чеченской Республики разгорелась после того, как внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Абдель-Азиза ибн База Салих публично и крайне негативно отреагировал на заявление Кадырова, в котором он обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.

Салих ибн Баз подчеркнул, что Кадыров следует «ошибочной суфийской методологии», и раскритиковал его за союз с президентом России Владимиром Путиным. После этого он опубликовал фотографию своего деда с президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым. При этом он не упомянул, что на фотографии также присутствует первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.

В 2016 году представители Чечни обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о законодательном запрете ваххабизма. По их мнению, в настоящее время идеология ваххабизма распространяется по территории Центральной России и Сибири.

Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, выступающее за его «очищение». Его приверженцы против паломничеств к могилам святых, не отмечают день рождения пророка Мухаммеда, отрицают любые изменения в обрядовой практике, вызванные этнокультурными причинами. В Чечне движение объявлено вне закона.

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